Rosburgo Music Festival 2012 a Roseto

MUSICA. ROSETO. L’Associazione Musicale Rossini di Roseto degli Abruzzi, in collaborazione con la Corelli Chamber Orchestra sta per inaugurare il “Rorburgo Music Festival - Pianoforte e dintorni...” che ospiterà artisti di livello internazionale e giovani artisti che si sono già distinti nel panorama musicale italiano. Si comincerà con il Barocco di Michele Mascitti (compositore abruzzese) per fare tappa nel Classicismo di Mozart, Haydn, Vivaldi e Pergolesi. Lunga sosta sarà riservata al vasto repertorio Liederistico dell’Ottocento con Schubert e Brahms; alle Arie d’opera e alla Canzone popolare spagnola e per completare ai generi vocali che hanno interessato il Novecento: il Musical americano. Non mancherà la musica virtuosistica di Paganini, Liszt, Scriabin, Rachmaninov e Busoni. Il Festival si inaugura venerdì 14 settembre alle 20.45, con uno spettacolo che proporrà all’ascolto le più belle musiche di Rota e Bernstein. Il 5 ottobre ci sarà un “Concerto per violino e archi” di Pergolesi, un “Concerto per chitarra e archi” di Vivaldi e un “Divertimento per pianoforte e archi” di Haydn interpretato da un “pianista in erba”. Nel concerto di chiusura, programmato per venerdì 28 dicembre alle 20.45 al Teatro Odeon “, sarà protagonista l’Alma Pasion Orquestra, con un programma di musica e ballo che spazia dai grandi capolavori di Astor Piazzolla ai più famosi brani originali di Flamenco arrangiati per orchestra con raffinatezza musicale, fino alla Carmen Suite di Bizet.