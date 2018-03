Concerto nel carcere di Madonna del Freddo

CHIETI. Un’ora e mezza di buona musica nella casa circondariale Madonna del Freddo di Chieti con l’orchestra giovanile Claudio Monteverdi di Ripateatina, Chieti, composta da quaranta artisti diretti dal maestro Fausto Esposito. Il concerto, che durato un’ora e mezza, è stato organizzato per martedi 11 u.s. dall’istituzione carceraria teatina dopo la pausa estiva e rientra nell’ambito delle iniziative di recupero e di reinserimento sociale dei detenuti e delle detenute.

Dopo l’esecuzione di numerose arie celebri, una delegazione di detenuti ha ringraziato tutti gli organizzatori della manifestazione, sottolineando il ruolo svolto da Arpa che ha messo a disposizione gratuitamente un autobus per il trasporto dei musicisti tutti minorenni.

La delegazione degli ospiti di Madonna del Freddo ha espresso l’auspicio di rinnovare eventi di tal genere finalizzati anche al reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro.