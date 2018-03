Scuola, in Abruzzo ai blocchi di partenza 180mila studenti e 16mila insegnanti

SCUOLA. L'AQUILA. Sono 180.012 gli studenti abruzzesi che torneranno sui banche di scuola, pronti ad affrontare un nuovo anno. Lo si apprende dalla sezione statistica dell'ufficio scolastico regionale. Rispetto all'anno sorso il saldo regionale è in leggera flessione: circa 400 le iscrizioni in meno rispetto al 2011, quando erano 180.403 gli iscritti. Gli studenti portatori di handicap sono un centinaio in più rispetto allo scorso anno: 5.595 rispetto ai 5.428 del 2011. Nella provincia di Chieti torneranno in classe complessivamente 53.809 alunni, a Teramo 41.739, a Pescara 46.396 mentre all'Aquila 38.068, circa 200 iscritti in meno rispetto allo scorso anno. Il corpo docente è costituito da 14.632 unità e 1.888 sono gli insegnati che si occupano delle attività di sostegno.