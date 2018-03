YKK Snap Fasteners di Colonnella, lavoratori in sciopero

LAVORO. COLONNELLA. I lavoratori della società YKK Snap Fasteners Italia SpA di Colonnella che realizza minuterie metalliche per accessori di chiusura (cerniere lampo) esprimono «fortissime preoccupazioni» per la continuità produttiva ed occupazionale. I dipendenti hanno espresso «assoluta contrarietà» sulla posizione assunta dall’azienda, la quale ha da un lato revocato l’investimento in precedenza annunciato riguardante l’installazione dell’impianto galvanico, dall’altro ha sostenuto l’indisponibilità alla proroga del Contratto di Solidarietà difensivo attualmente in essere e la contestuale ristrutturazione con conseguente taglio occupazionale, da avviare entro il mese di settembre. La Rsu e le segreterie provinciali della Fiom Cgil e della Uilm Uil hanno proclamato 2 ore di sciopero per giovedì 13 settembre 2012 alla fine di ogni turno e lo sciopero di ogni forma di lavoro supplementare riservando ulteriori iniziative sindacali di protesta.