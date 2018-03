Pescara. Controlli nella ex scuola Muzi: sgomberate 5 persone

PESCARA. Il personale della Polizia Provinciale, coordinato da Giulio Honorati, è intervenuto alle prime luci del giorno in via Orazio e nella ex scuola Muzii, per sgomberare gli abusivi che stazionano in queste zone non avendo una dimora stabile. In via Orazio, in corrispondenza della pista ciclabile provinciale, sono stati sorpresi quattro polacchi e un italiano, che sono stati accompagnati nella sede del Comando per gli accertamenti del caso e poi in Questura, presso l’Ufficio Immigrazione e Gabinetto di Polizia Scientifica per i procedimenti foto dattiloscopici di segnalamento e AFIS. I polacchi hanno precedenti per piccoli furti, ubriachezza, lesioni personali, inosservanza dei provvedimenti di allontanamento mentre l’italiano ha numerose segnalazioni per ripetute inosservanze del foglio di via e rimpatrio obbligatorio. Sono stati tutti rilasciati con l’invito a non stazionare più senza fissa dimora sul territorio del comune di Pescara. Gli operai della società Attiva spa hanno provveduto, con tre mezzi, alla completa pulizia dell’area e al ripristino dei tratti della pista ciclabile. In questa zona sono stati anche recuperati diversi pneumatici abbandonati a cielo aperto. Alle operazioni hanno partecipato le Guardie Ecologiche Volontarie in supporto alla Polizia Provinciale.

Nello stabile dell’ex Conservatorio (ex scuola media Muzii) prospiciente la strada parco, dove era stata segnalata dalla Questura la presenza di stranieri, sono stati trovati solo dei capi di abbigliamento ma la struttura era vuota. Il fatto che qualcuno trovi riparo in questi locali è però chiarissimo: una cancellata e una saracinesca sono state rotte per accedere all’ex scuola, per cui la Polizia provinciale ha informato l’ufficio competente del Comune (Edilizia Scolastica) affinché vengano chiusi gli accessi all’edificio.