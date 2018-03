Agenzia delle Entrate, la direzione regionale torna nel centro storico

CRONACA. L’AQUILA. Da lunedì 17 settembre gli uffici della direzione regionale si trasferiranno nelle nuova sede al civico 10/12 di via Zara. Dopo il sisma del 6 aprile 2009 e la conseguente delocalizzazione degli Uffici finanziari dallo storico palazzo di Corso Federico II agli spazi in località Centi Colella, la struttura di vertice del Fisco abruzzese torna a rivivere nel centro storico della città capoluogo in un edificio moderno e funzionale, ristrutturato secondo le vigenti norme antisismiche, che concilia le esigenze di dipendenti e cittadini. «Tornare in centro è un segnale forte per la tutta la cittadinanza», ha dichiarato il direttore regionale, Rossella Rotondo. A breve, anche la Direzione Provinciale di L’Aquila tornerà nella ristrutturata sede di via Filomusi Guelfi.