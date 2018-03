Anziano muore bruciato nei campi di Fossacesia

LANCIANO. Un uomo di circa 80 anni, di cui non si conoscono ancora le generalità, è morto oggi pomeriggio a Fossacesia, mentre in località Piana del Sangro stava bruciando alcune sterpaglie dal suo podere. Non si esclude che l'uomo sia stato colpito da malore derivante dall'inalazione del fumo e a seguito del quale sia caduto nel rogo e di conseguenza è stato poi avvolto dalle fiamme. Sul posto è intervenuto un vicino il quale con un secchio d'acqua ha cercato di spengere l'incendio per dare all'uomo la possibilità di sopravvivenza. All'arrivo del 118 l'uomo era ormai deceduto.