Arriva Sixthcontinent: l’app per fare acquisti più giusti

BARI. Si chiama Sixthcontinent. E’ la nuova app pensata per smartphone e tablet Apple e Android. L’obiettivo è aiutare i consumatori a fare acquisti più giusti, comprando da aziende che non perseguono solo profitti personali ma che arricchiscono anche le comunità in cui operano. Una guida consapevole agli acquisti, insomma. L’idea è dell’italiano Fabrizio Politi e prende le mosse dalla crisi internazionale. Il sistema di classificazione Mo.Mo. Sy. (che si basa su un algoritmo matematico pubblico e verificabile) analizzerà i profitti delle 500 mila aziende più importanti inserite in un database. L’analisi terrà contro anche degli effetti che l’attività di queste aziende ha sul contesto sociale (se cioè la ditta è generatrice di ricchezza anche per la comunità in cui opera o meno). In base a queste informazioni il sistema classificherà le aziende secondo una scala cromatica. Quelle contrassegnate dal colore verde sono ditte “giuste”, quelle indicate con il rosso sono le “ingiuste”.

A questo punto l’utente consumatore che ha scaricato la app http://sixthcontinent.org/6cSite12/ucp.php?mode=login,potrà decidere consapevolmente di acquistare da una ditta anziché da un’altra.