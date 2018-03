SPETTACOLO. TERAMO. Sabato 15 settembre dalle ore 21.00 in piazza S.Anna a Teramo si terrà il premio Nino Dale.

Torna il premio Nino Dale

Un classico appuntamento in nome del talento e dell'arte nata in Abruzzo.

Nino Dale, spettacolo, Teramo, Luigi Aurelio Pomanti

SPETTACOLO. TERAMO. Sabato 15 settembre dalle ore 21.00 in piazza S.Anna a Teramo si terrà il premio Nino Dale, evento rinomato ed appuntamento fisso per la città di Teramo organizzato dall'Associazione Culturale Faremusika. Il Premio Nino Dale nasce con l'intento di premiare le eccellenze artistiche del territorio, quei personaggi che si sono distinti in Italia e all'estero portando sotto la luce dei riflettori, oltre che il loro nome, anche quello della città di Teramo e della regione Abruzzo. I riconoscimenti saranno assegnati quest'anno a Davide Cavuti (premio Abruzzo nel Cinema), a Gianluca Piersanti (premio Abruzzo nel Mondo), al chitarrista Matteo di Leonardo (premio Abruzzo Giovani) e alla band Illusioni Sonore (premio Abruzzo Emergenti). Durante la serata si terrà un collegamento con Hollywood, dove vive e lavora Gianluca Piersanti, che potrà salutare il pubblico teramano e raccontare la sua fortunata esperienza. Presentatore della serata sarà Luigi Aurelio Pomanti, che sarà disturbato durante la serata da un ospite d'eccezione, il comico di Zelig Rocco Gigolò.

