A Tollo il nuovo asilo nido intitolato a Luigia Pascucci

TOLLO. Si terrà giovedì 13 settembre alle ore 9.30, in occasione della riapertura delle scuole, l’inaugurazione del nuovo asilo nido di Tollo, che sarà ospitato in un plesso di recente costruzione nei pressi della chiesa.

Il nido d’infanzia, che sarà gestito dall’associazione tollese Eden Club, sarà affiancato anche dalla scuola materna comunale “Nicola Nicolini”, che proprio nei locali della nuova struttura ha spostato la sua sede.

L’inaugurazione del nuovo asilo nido sarà infatti seguita da una vera e propria cerimonia in programma in piazza della Liberazione alle ore 10.30, con la quale l’amministrazione comunale intende dare ufficialmente il via all’anno scolastico con l’obiettivo di creare, fin dai primi giorni di scuola, un clima di benessere, gioia e stretta collaborazione tra le istituzioni che, nel rispetto dei propri ruoli e competenze, si occupano della formazione dei ragazzi.