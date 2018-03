PESCARA. Una donna pescarese di 53 anni e' morta oggi pomeriggio nella palestra 'Nubiana' di Pescara dopo essersi allenata. Il corpo e' stato trovato in corridoio e verosimilmente il decesso e' avvenuto per cause naturali, stando ad una prima ricostruzione dei carabinieri che attendono di ascoltare il parere del medico legale. La donna aveva da poco terminato l'allenamento.