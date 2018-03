Settembre di eventi a Lanciano

LANCIANO. E’ un settembre all’insegna dell’intrattenimento. Il Comune di Lanciano ha fissato un calendario di appuntamenti. Si spazia dal teatro, alla musica passando per la tradizione. Domani alle 9.30 ci sarà la sfilata del Dono in onore della Madonna del Ponte, patrona di Lanciano, lungo corso Trento e Trieste fino a Piazza Plebiscito. 45carri percorreranno le strade cittadine e la sfilata sarà aperta da 25 donne vestite con gli antichi costumi con in testa conche dai fiori variopinti. Alle 18.00 è prevista la proiezione del documentario realizzato da Enrico Giancristofaro “Una terra, due anime”, alle 18.30 si terrà la tradizionale vendita dei donativi, seguirà alle 19.00 lo spettacolo di sbandieratori e musici ed alle 21.00 in cattedrale avrà luogo la cerimonia del premio Madonna del Ponte. Stasera invece alle ore 21.00 in largo San Lorenzo ci sarà la rappresentazione Kosmetic seguita alle 22.00 da “Donna di Plastica”. Per la rassegna musicale “Musica in festa”, invece, domenica 9 settembre alle 21.00 al Teatro Fenaroli si esibiranno in concerto Lisa La Pietra e Matteo Bisbano; lunedì 10 settembre sarà la volta del coro Cromaticoro che si esprimerà al teatro Fernaroli alle 21.00. Per finire, mercoledì 12 alle 21.00, si terrà il concerto di Angela Qartet e Pepper Snobbed con Manuela Francia.