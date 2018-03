A Spoltore la prima edizione di ‘Duathlon

SPORT. Domenica 9 settembre la città di Spoltore accoglierà, per la prima volta in Abruzzo, la gara di Duathlon (corsa + bici + corsa). Partenza alle ore 10.00, in Via Fellini a Villa Raspa, per gli atleti che vi partecipano: 100 in tutto. Ad organizzare l’iniziativa l’associazione Runners Pescara e la I.N.U.I.T. Triathlon Abruzzo, con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport del Comune di Spoltore e in particolare del consigliere con delega allo Sport Loris Masciovecchio. Testimonial della gara, intitolata a Renato D’Amario (ex talent scout di atleti, divenuti poi grandi professionisti, tra i quali Gisella Orsini di Frascone e i fratelli Marco e Daniela Barbone di Spoltore), il corridore dell’Acqua & Sapone Ruggero Marzoli, vincitore del Trofeo Matteotti nel 2005 e della quinta tappa Tirreno - Adriatico nel 2003.

Dopo il raduno al centro commerciale Arca, fissato alle 8.00, si parte alle 10.00 con la gara podistica (2 giri di 2 kilometri e mezzo ciascuno) per poi proseguire in bici per 18 Kilometri, attraversando tutte le frazioni del territorio, e concludere con un solo giro a piedi una volta tornati al punto di partenza.