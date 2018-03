Comune di Teramo: prorogati i contratti degli interinali

TERAMO. Nei prossimi giorni scadranno i contratti dell'amministrazione comunale con i lavoratori interinali. Grazie alle economie realizzate in tale ambito, l'assessore al Personale Mirella Marchese, ha ottenuto le condizioni per la continuazione del rapporto con quattro di tali lavoratori, i quali già erano assegnati all'ufficio che cura le pratiche legate al terremoto del 2009, e che vi continueranno a prestare il servizio fino al prossimo mese di dicembre. La decisione, adottata dalla Giunta municipale nella riunione della tarda mattinata di ieri, garantisce quindi la continuazione di un importante servizio, impedendo allo stesso di subire dannosi ritardi e ai cittadini interessati, preoccupanti conseguenze.

Oltre ciò, proprio in considerazione della conclusione dei rapporti interinali, la Giunta ha stabilito che dal prossimo ottobre entreranno in organico altri quattro nuovi lavoratori, i quali saranno attinti dalla graduatoria del Concorso recentemente utilizzata per le assunzioni, di cui si e' data apposita comunicazione.