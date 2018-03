Avezzano. Stop alle auto in centro, c'è la 2^ giornata della bici

AVEZZANO. Stop alle auto nel centro storico e spazio al popolo delle due ruote per la 2^ giornata della bicicletta. L'evento, in agenda domenica 9 settembre, prenderà il via da piazza della Repubblica, punto di incontro (alle 9) e di partenza (alle 9.30) della carovana della “mobilità sostenibile” che darà vita a una giornata all'insegna del rispetto dell'ambiente e della salute: il tour lungo le vie del centro attraverserà via Mazzini, via Monte Velino, Ponte Romano, via Martiri delle Foibe, via delle Olimpiadi fino a raggiungere l'area dell'ospedale dove i ciclisti imboccheranno la pista ciclabile per un giro panoramico nella zona nord della città per poi concludere il viaggio in Piazza Risorgimento.

Qui le numerose le associazioni che hanno aderito alla giornata della bicicletta organizzata dal Comune di Avezzano in collaborazione con l'associazione Ambiente e/è Vita e la Riserva regionale del Monte Salviano, tra cui Pedalando, Team Adriano De Zan, Palestra Metro' Fitness Club, C.A.I. sezione di Avezzano, Associazione Amici della Montagna, Biciclub, Comitato Mobilità Sostenibile, Ethnobrain Marsica, Diabete e/è Vita e Croce Rossa italiana allestiranno banchetti ad hoc per promuovere le attività e fare nuovi proseliti.