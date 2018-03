Sisty: il 14 settembre 2012 incontro al Ministero dello Sviluppo Economico

CHIETI. E’ stato convocato per il prossimo 14 settembre alle ore 10.30 a Roma presso il Ministero dello Sviluppo Economico un incontro sulla vertenza Sixty. All’incontro, richiesto dal Presidente della Provincia Enrico Di Giuseppantonio e dal Sindaco di Chieti Umberto Di Primio, e convocato dal dott. Giampiero Castano, responsabile del Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione, con sono stati invitati oltre al Presidente Di Giuseppantonio e al Sindaco Di Primio, per la Regione Abruzzo il vice Presidente Alfredo Castiglione e l’Assessore Paolo Gatti, l’Amministratore delegato di Sisty spa Pietro Bongiovanni, le Segreterie nazionali di Femca Cisl, Filctem Cgil, Uilta Uil.