Musica. A Pescara il concerto del tenore Nunzio Fazzini

MUSICA. PESCARA. Sarà lo Stadio del Mare di Pescara, allestito in piazza Primo Maggio, a ospitare oggi, giovedì 6 settembre, il Concerto del tenore Nunzio Fazzini nell’ambito degli eventi promossi dalla Fondazione Aria, che ha promosso la mostra ‘Razza Umana’ in corso in piazza Salotto.

Lo spettacolo è gratuito per il pubblico.