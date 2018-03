Minorenne arrestato a Pescara per spaccio di droga

PESCARA. La notte scorsa i carabinieri hanno arrestato su corso Vittorio Emanuele un minorenne pescarese sorpreso in flagranza di reato, mentre cedeva a un tossicodipendente 3 grammi di marijuana.

Spacciatore e acquirente, bloccati dai militari dell'Arma, hanno tentato di disfarsi di droga e soldi ma non e' servito a molto. Il minorenne, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di altri 2 grammi di marijuana mentre a casa c'erano ulteriori 60 grammi della stessa sostanza, due bilancini di precisione e la somma in contanti di 700 euro, forse provento dell'attività di spaccio. Il giovane arrestato, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato accompagnato nella Casa di prima accoglienza di L'Aquila. L'acquirente, un giovane di origine albanese, sarà segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.