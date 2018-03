Famiglie numerose, contributi economici dal Comune di Montesilvano

FAMIGLIE. MONTESILVANO. Scade il 20 settembre prossimo il termine per presentare le richieste per accedere agli interventi di supporto economico a sostegno delle famiglie numerose da far pervenire all’Azienda Speciale, per cui al Comune di Montesilvano sono stati assegnati 22.799,02 euro in forma di contributo. La somma stanziata per tale servizio è suddivisa in 11.399,51 euro per la misura “contributi economici” ed 11.399,51 euro per la misura “voucher. I progetti approvati prevedono interventi a supporto economico in favore di nuclei familiari con 4 o più figli, che abbiano almeno un minore e sono finalizzati ad abbattere i costi economici legati ai servizi socio-assistenziali erogati dal Comune di Montesilvano e dall’Azienda Speciale.

L’importo di tali contributi è stabilito nella misura massima di € 200,00. Chi può accedere ai benefici? Tutti coloro che, nell’anno 2011, erano in possesso dei seguenti requisiti: nuclei familiari, anche monoparentali, con residenza nel Comune di Montesilvano, con 4 o più figli, di cui almeno un componente al di sotto dei 18 anni, ivi compresi figli adottivi o in affidamento, computando figli maggiorenni fino a 30 anni se fiscalmente a carico.