Terremoto, a L’Aquila ritorna Emergency

L’AQUILA. Da giovedì 6 a sabato 8 settembre Emergency arriva a L’Aquila. A tre anni dal sisma, torna nella città che vive ancora le conseguenze del disastroso terremoto per il suo 11° Incontro nazionale.

In una tensostruttura appositamente allestita in piazza Duomo, incontri, conferenze, dibattiti, musica e spettacoli parleranno dei diritti disattesi in Italia e nel mondo e di Emergency, una storia di progetti umanitari e impegno civile lunga 18 anni.



Giovedì 6 settembre alle ore 21.30 da piazza Duomo Corradino Mineo (Rainews24) condurrà “Emergenza Italia”, incontro pubblico con Cecilia Strada (presidente di Emergency), Giancarlo Caselli (Procuratore della Repubblica), il vignettista Vauro, Don Pino De Masi (Libera), Maurizio Landini (Fiom-CGIL) e il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. Venerdì 7 alle ore 21.30 Lella Costa condurrà la serata “Le parole di Emergency”. Ospiti: Gino Strada, Cecilia Strada, Erri De Luca, Frankie Hi-Nrg, Ascanio Celestini e Alessandro Bergonzoni. Sabato 8 settembre alle 21.30 la serata sarà dedicata alla musica con Marina Rei, Paola Turci, Frankie Hi-Nrg e Fiorella Mannoia. Il programma dettagliato dell’evento è disponibile sul sito Incontronazionale.emergency.it.

Gli eventi saranno trasmessi in diretta “a rete unificata” su Incontronazionale.emergency.it, su Altratv.tv, sulle web tv e sui media digitali locali del network.