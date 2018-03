Torinese arrestato per ricettazione a Teramo

CRONACA. TERAMO. Gli agenti della Squadra Mobile di Teramo hanno dato esecuzione oggi all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro, nei confronti di Daniele Zuin, cinquantacinquenne originario di Torino e residente a Villa Rosa di Martinsicuro da alcuni anni, che deve scontare la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione per ricettazione. L'uomo, da anni senza attivita' lavorativa fissa, nel dicembre del 2003 era stato denunciato per ricettazione di assegni rubati, quindi la condanna definitiva. Zuin e' stato rintracciato dalla polizia nel primo pomeriggio sul Lungomare di Villa Rosa. E' stato prima accompagnato in Questura e, dopo le formalita' di rito, tradotto presso la locale Casa Circondariale.