Servizi prima infanzia, 1,4 mln a 37 Comuni

FONDI PUBBLICI. ABRUZZO. Sono stati pubblicati questa mattina sul sito della Regione Abruzzo e sul sito dell'Osservatorio Sociale Regionale gli esiti dell'Avviso pubblico "Interventi a favore del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia". Su 50 istanze pervenute sono stati 37 i Comuni della Regione Abruzzo finanziati con 1,4 milioni di euro. I primi 19 Comuni riceveranno risorse per un totale di 1,1 milione di euro per incrementare i posti presso i servizi educativi per la prima infanzia. Gli altri 18 Comuni sono stati finanziati per complessivi 256mila euro per il sostegno alle spese di gestione dei servizi educativi per la prima infanzia e per attrezzature. «Molti Comuni – ha spiegato l’assessore Paolo Gatti - hanno risposto in modo positivo e attento; tanti altri, ancora una volta, hanno lasciato cadere nel vuoto una importante opportunità offerta dalla Regione a favore dei loro cittadini. In un momento di notevole contrazione delle risorse destinate al Welfare tutti gli Enti devono compiere uno sforzo organizzativo maggiore per cogliere opportunità che incidono in modo positivo sulla vita delle persone e delle famiglie».