DI PIETRO SABATO IN ABRUZZO: PRIMA A ROSETO E POI A LANCIANO

POLITICA. ABRUZZO. Antonio Di Pietro, leader nazionale dell'Italia dei Valori, sabato 2 aprile, sarà a Roseto ed a Lanciano, in un doppio appuntamento con i cittadini abruzzesi per lanciare la campagna referendaria dell'IdV e per discutere di temi di poltica nazionale. Temi ambientali al centro della prima tappa abruzzese, che si terrà a Roseto alle ore 16.00, nelle sale del Palazzo del Mare (Lungomare Trieste) dove il presidente IdV Di Pietro terrà un incontro pubblico insieme ad Angelo Di Matteo, presidente Legambiente Abruzzo, e Dante Caserta, consigliere nazionale WWF Abruzzo. Seconda tappa a Lancianoalle ore 18.00, nella sala Mazzini, di Piazza del Plebiscito, dove il leader dell'Italia dei Valori toccherà temi di politica nazionale sollecitato dalle domande dei giornalisti Lucio Valentini e Lucio Russi che modereranno l'incontro introdotto dal coordinatore cittadino dell'IdV Michele Marino. Insieme al leader dell'Idv saranno presenti all'incontro il senatore Alfonso Mascitelli, segretario regionale IdV, l'onorevole Carlo Costantini, capogruppo IdV alla Regione Abruzzo, l'onorevole Augusto Di Stanislao ed i consiglieri regionali dell'IdV. 02/04/2011 8.13