NASCE IL PORTA A PORTA DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

CULTURA. ORTONA. Un camper colorato porterà direttamente tra i cittadini i servizi sociali e culturali offerti dal Comune di Ortona. Una nuova iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali, in collaborazione con il Servizio Bibliotecario provinciale, che servirà a coinvolgere gli utenti offrendogli la possibilità di accedere direttamente e “in casa” ai tanti servizi e alle informazioni.L’obiettivo è di portare a domicilio i servizi dell’InformaGiovani, dell’Ente di Ambito Sociale “ortonese” e della Biblioteca Comunale per avvicinare i giovani e gli anziani più penalizzati “territorialmente” e senza una rete familiare di supporto. Ma l’InformaBus sarà anche un utile strumento di ascolto del territorio poiché attraverso gli operatori specializzati si cercherà di percepire le tante esigenze e i bisogni dei cittadini per migliorare i servizi esistenti. 01/04/2011 15.46