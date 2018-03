PARTE IL PROGETTO "SALVACELLULARI PER L’AFRICA"

SOLIDARIETA'. FOSSACESIA. Parte “Salvacellulari per l’Africa”: l’amministrazione di Fossacesia, insieme ad Amref-Italia (Fondazione Africana per la Medicina e la Ricerca) per recuperare i cellulari usati e aiutare l’Africa. L’iniziativa è resa possibile dall’azienda Cometox srl, che si occupa del ritiro dei cellulari funzionanti e/o da riparare nel pieno rispetto delle normative vigenti e dell'ambiente e riciclare i vecchi telefoni sostenendo allo stesso tempo i progetti di AMREF in Africa. Venerdì 1 Aprile partirà la consegna dei raccoglitori per cellulari usati che saranno posizionati presso il Municipio, i due edifici scolastici in Piazza Fantini (elementari) e Viale San Giovanni in Venere (medie), i locali del Circolo Arci, San Giuseppe, a Villa Scorciosa e la Stazione di rifornimento Q8 di Fossacesia Marina. Per informazioni 0872.622240 (Ing. Sgariglia) o 42 (Dott.ssa Silveri) e via e-mail a info@comune.fossacesia.ch.it, oppure assessorenatale@comune.fossacesia.ch.it. 01/04/2011 15.45