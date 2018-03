Asl di Pescara lancia la nuova sede del servizio per le dipendenze

PESCARA. A Pescara verrà inaugurata la nuova sede del servizio per le dipendenze in via Monte Faito. L’inaugurazione è prevista lunedì 30 luglio alle 10.30 alla presenza delle massime autorità religiose e cittadine. Il servizio in funzione dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 14.00 offrirà accoglienza a pazienti, familiari e comunità che hanno a che fare con problemi correlati all’uso, all’abuso ed alla dipendenza da droghe. Il centro garantirà diagnosi, terapia medica e psicologica per queste persone, oltre ad un servizio di counselling medico, psicologico, sociale, educativo, infermieristico. La nuova sede collaborerà nella gestione delle patologie legate all’uso di droghe: infezione da Hiv, virus epatite, malattie trasmissibili sessualmente, patologie psichiatriche correlate. Così come prevede interventi di informazione e di reinserimento dei pazienti.