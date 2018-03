CRONACA. TORNIMPARTE. Questa mattina, alla presenza del presidente Antonio Del Corvo, dell’Assessore alla Viabilità, Guido Quintino Liris e del Sindaco di Tornimparte, Umberto Giammaria sono stati consegnati i lavori della variante al centro storico di Tornimparte ed illustrato l’intero progetto presso il Municipio. «La crescita economica di un territorio – ha dichiarato Del Corvo – passa anche per la cura della viabilità. Un importante intervento, quello della variante, che darà, per il momento parzialmente, concrete risposte alle istanze del territorio, agevolerà il traffico da e per le zone limitrofe, considerando anche il grande impatto turistico che incide sul comparto viario ed economico». Il progetto è stato interamente redatto dai tecnici dell’Amministrazione provinciale dell’Aquila, l’importo complessivo dei lavori è pari a 1.961.720 euro e la durata presunta sarà di 365 giorni.