Acqua, lavori in corso a Pescara. Possibili interruzioni giovedì e venerdì

CRONACA. PESCARA. Nella mattinata di domani, giovedì 26 luglio, prenderà il via l’intervento dell’Aca per installazione di una valvola di chiusura di condotta idrica in una traversa laterale di via della Bonifica a Pescara.

Per consentire tali operazioni, sarà necessario sospendere la normale erogazione idrica dalle ore 8.30 alle ore 11 circa. L’interruzione del regolare flusso idrico interesserà via della Bonifica e via Colle Pineta, nel primo tratto che va dal numero civico 24 al numero 30. Cali di pressione potrebbero essere avvertiti anche nelle vie limitrofe. Per venerdì 27 luglio sono invece in programma lavori nella zona Colli Madonna, per poter effettuare l’installazione di una valvola di chiusura all’incrocio di via Colle Innamorati con strada vicinale Consorte a Pescara. Per fare questo sarà necessaria la chiusura della condotta idrica di via Colle Innamorati nella mattinata . Tale chiusura interesserà l’intera zona di via Colle Innamorati e tutte le sue traverse dalle ore 8.30 alle ore 11, successivamente i lavori proseguiranno su via vicinale Consorte fino alle ore 12 circa, con la chiusura della fornitura dell’acqua solo per quest’ultima via.