Dante Caserta vice presidente del Wwf Italia

AMBIENTE. ABRUZZO. L’abruzzese Dante Caserta, esperto in diritto e procedure ambientali con particolare esperienza nel settore dei rifiuti, è stato eletto vicepresidente del WWF Italia. Caserta si affianca al presidente Stefano Leoni e all’altro vice presidente Raniero Maggini, entrambi confermati. «La scelta di un esponente di punta del WWF Abruzzo, tuttora sempre presente nelle nostre battaglie – dichiara l’attuale presidente regionale Luciano Di Tizio – rappresenta un premio per l’impegno delle donne e degli uomini della nostra associazione, nelle strutture locali, nelle oasi e nelle mille iniziative che il WWF porta avanti».

Il WWF conta oggi in Italia su 450mila tra soci e donatori e su 1.200 volontari e protegge con le sue 114 oasi oltre 30mila ettari di natura. In Abruzzo i soci sono oltre 3.000, in continuo aumento grazie soprattutto alla preziosa azione delle strutture territoriali locali attive per il momento a Chieti, nell’area frentana e costa teatina, a Teramo e nella Marsica. Oltre a Dante Caserta, l’Abruzzo vanta l’elezione nel Consiglio nazionale del professor Bernardino Romano, esperto di urbanistica, senza tener conto dei diversi altri consiglieri innamorati della nostra regione della quale potremmo considerarli quasi dei cittadini onorari.