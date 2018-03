Droga, arrestato ventunenne di Torricella Sicura

CRONACA. TERAMO. La polizia stradale ha arrestato Maurizio Caiazza, 21 anni di Torricella Sicura per detenzione a fini di spaccio di droga. Il giovane mentre alla guida di una Opel Corsa percorreva il tratto di Superstrada “Teramo – Mare”, è stato fermato dagli agenti nel corso di un controllo. Ha mostrato evidenti segni di insofferenza e nervosismo tali da far insospettire gli operatori di polizia che hanno deciso di effettuare un’attenta perquisizione personale e dell’autovettura.

Hanno così trovato, occultati all’interno di un porta cellulare in stoffa, due involucri di cellophane, sigillati all’estremità, contenenti rispettivamente una bustina con 4 pezzi di sostanza stupefacente solida risultata essere hashish (14 grammi in totale) e altra bustina contenente 3 pezzi della stessa sostanza stupefacente (3 grammi). Nel corso della successiva perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato all’interno della camera da letto, poggiate su di una mensola in legno, 2 bustine di plastica termo sigillate contenenti 2 pezzi di hashish dal peso di 9 grammi.