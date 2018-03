Trasacco si lancia sul fotovoltaico

TRASACCO. Il Sindaco di Trasacco, Mario Quaglieri, seguendo le indicazioni del Protocollo di Kyoto e del Patto dei sindaci, ha firmato una convenzione con la Società “New Way Punto Enel Green Power” per la realizzazione di impianti fotovoltaici, mini eolici e geotermici su edifici ed aree private.

In particolare, questo organismo, offre alle famiglie di Trasacco la possibilità di realizzare impianti a condizioni agevolate ad uso privato. E poi, all'effettuazione di ogni installazione di almeno 3 Kw regala una bici elettrica a “pedalata assistita”.

Ogni 15 installazioni private, la società donerà al Comune una pensilina dotata di impianto fotovoltaico da 3 Kw che potrà essere utilizzata come stazione di ricarica per mezzi elettrici (bici, moto, auto, ad esempio), a disposizione dei residenti.