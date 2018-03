Spaccio di droga sulla riviera di Pescara, un pugliese in manette

CRONACA. PESCARA. I carabinieri di Pescara hanno arrestato per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, Leonardo Quaranta di 37 anni, originario di San Severo, pregiudicato per spaccio di droga.

L’uomo è stato sorpreso, nelle vicinanze di uno stabilimento balneare tra i più frequentati da giovani, molti dei quali minorenni, mentre cedeva una dose di hashish ad un ragazzo di Chieti. I Carabinieri sono intervenuti subito dopo lo scambio, bloccando acquirente e spacciatore. Quest’ultimo, accompagnato in caserma e sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 10 grammi di hashish, suddivisi in dosi da circa un grammo ciascuna. L’arresto, avvenuto sul lungomare, segue quelli della settimana scorsa, sempre effettuati dai militari lungo la riviera.