Tollo si connette, Wi-Fi gratuito in città

INTERNET. TOLLO. Anche il Comune di Tollo abbraccia il Wi-Fi libero per tutti. Attraverso un computer portatile, un palmare o un telefonino con scheda Wi-Fi, da oggi sarà infatti possibile navigare in Internet gratis in alcuni punti della cittadina. «Si comincia con piazza della Liberazione – spiega in merito il sindaco Angelo Radica – e poi magari estenderemo il servizio anche in altri luoghi frequentati da cittadini e turisti. La rete è ormai entrata in tutti gli aspetti della nostra vita, nel lavoro come nello studio ed è diventata utilissima nelle commissioni quotidiane presso gli sportelli pubblici. Grazie ad Internet, infatti, possiamo ottenere servizi e informazioni evitando code e stress» .