Pescara. Blitz nel cuore di Rancitelli

PESCARA. Una vasta operazione interforze anticriminalità - con Polizia, Carabinieri, Finanza e Polizia municipale - è in corso dall'alba a Pescara nel quartiere noto come Rancitelli, in particolare nella zona del "ferro di cavallo", in via Tavo, dove il 2 luglio fu ucciso il 42enne Tommaso Cagnetta. Sono 130 gli uomini impegnati in perquisizioni in alcune abitazioni abitate da famiglie rom. Finora sono stati recuperati diversi quantitativi di droga (cocaina, eroina e hascisc) nascosta in due ascensori. Una persona è in stato di fermo, in attesa della convalida dell'arresto