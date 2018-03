Lavoro nero: denunciati due gestori di night nel Teramano

CRONACA. CASTELLALTO. I carabinieri di Castelnuovo Vomano nel comune di Castellalto insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del Lavoro di Teramo hanno effettuato alcuni controlli a locali notturni di Castellato.

Al termine delle verifiche sono stati denunciati due gestori di altrettanti night club del luogo, per non aver sottoposto i dipendenti a visita medica preventiva e di idoneità alla mansione specifica; inoltre, per non aver formato ed informato i dipendenti sui rischi nel luogo di lavoro. Durante il servizio sono stati controllati complessivamente 19 lavoratori, 4 dei quali sono risultati in nero. Sono state impartite 44 prescrizioni per un importo complessivo di 210mila euro e sono state elevate sanzioni amministrative per 12mila euro più sospensione amministrativa dell'attività.