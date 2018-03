Furti: rubato escavatore a Montesilvano

CRONACA. MONTESILVANO. Un escavatore cingolato e' stato rubato in un cantiere di via Chiappinello, a Montesilvano. Il furto e' stato denunciato ai carabinieri dal dipendente della societa' titolare del cantiere. E' avvenuto tra martedì pomeriggio e mercoledì mattina, quando si e' scoperto che l'escavatore non c'era piu'. I ladri sono entrati nel cantiere dopo aver forzato la recinzione. Il valore del mezzo e' 120mila euro, coperto da assicurazione. Indagini in corso da parte dei carabinieri di Montesilvano, coordinati dal capitano Enzo Marinelli.