Manda un sms e poi si suicida

MARTINSICURO. Ha annunciato di chiudere con la vita inviando un sms ad alcuni conoscenti. "Ciao a tutti", ha scritto, poi si e' impiccata ad una trave di legno nella sua stanza da letto. E' morta cosi' una ventenne romena, che lavorava in un locale notturno, residente a Villa Rosa di Martinsicuro (Teramo). A dare l'allarme e' stato qualcuno degli amici che ha ricevuto il messaggio. Sul posto sono infatti giunti i carabinieri ed i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno sfondato la porta per accedere all'appartamento situato al primo piano della palazzina dove la giovane romena viveva sola. Stamane e' stata effettuata la ricognizione cadaverica che ha accertato il decesso, avvenuto ieri sera, per impiccagione. Sono ignoti i motivi del gesto e determinante potrebbe essere la versione che amici e conoscenti della ragazza potranno fornire ai carabinieri per capire i motivi del gesto.