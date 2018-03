Campli, partono le visite notturne alla necropoli

CAMPLI. Una visita agli scavi archeologici di Campli by night.

Si chiama “Necropoli sotto le stelle” ed è l’iniziativa promossa dalla Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Abruzzo, dal museo archeologico nazionale di Campli, dall'amministrazione comunale e dall’associazione "Campovalano Viva". Si tratta di un'esperienza volta ad avvicinare il pubblico alla conoscenza del proprio passato. L’iniziativa si inserisce nell'ambito della XII edizione di Sagra & Profano, organizzata dall’associazione "Campovalano Viva", sulla promozione del tartufo, della gastronomia e del territorio e vuole essere un piccolo assaggio, in vista dell’apertura del costituendo parco archeologico della necropoli di Campovalano. L'area oggetto di scavo è quella compresa tra il grande tumulo 2, riferibile ad un Re dei Pretuzi del VII secolo a.C. e la tomba 1 databile al V secolo a.C. (la prima identificata nella necropoli nel lontano 1964). Da lunedì 9 a domenica 15 luglio dalle ore 20.00 alle ore 24.00, si potrà visitare la tomba 2 con i suoi arredi (carro da battaglia alle armi in ferro, vasi di bronzo e di ceramica) oltre ad assistere all'interno del cosiddetto "tumulo multimediale" ai lavori di scavo archeologico.