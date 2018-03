Ciclista colto da infarto a Martinsicuro

MARTINSICURO. Un ciclista di 53 anni, Antonio Zenobi, e' deceduto ieri mattina mentre in sella alla sua bicicletta percorreva via D'Annunzio in territorio di Martinsicuro (Teramo). L'uomo stava pedalando in tranquillita' quando e' stato colto da un malore fulminante e si e' accasciato. L'aria era rovente e la temperatura aveva superato i 35 gradi. Alcuni automobilisti hanno chiamato il 118 ma per il poveretto non c'era piu' nulla da fare. Sul posto sono intervenuti il 118 ed i carabinieri.