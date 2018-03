Droga per i turisti, arrestato pusher a Campotosto

L’AQUILA. I carabinieri de L’Aquila nella serata di ieri hanno tratto in arresto in flagranza di reato L.F. 46enne di Campotosto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo veniva da tempo monitorato dai carabinieri della stazione di Campotosto, dove nel periodo estivo si riversano numerosi turisti per trascorrere le ferie estive sull’omonimo lago. Probabilmente L.F., aveva pensato di massimizzare la propria attività illecita per raggiungere facili guadagni, rifornendo della preziosa droga i giovani vacanzieri.

Il suo comportamento non è però passato inosservato ai militari della locale stazione che ieri sera, con l’ausilio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di L’Aquila, lo ha fermato e controllato in località Cermone, mentre faceva rientro a casa. Nel corso della perquisizione veicolare e personale, è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina, già confezionata e pronta allo spaccio e di alcune dosi di hashish. La successiva perquisizione presso la sua abitazione, ha permesso di rinvenire una pianta di marijuana in fase di infiorescenza.