E’ morto Giuseppe Papponetti

L’AQUILA. E' improvvisamente scomparso Giuseppe Papponetti, 67 anni, studioso noto per i suoi scritti su Gadda, d'Annunzio, Flaiano e De Nino. Papponetti si è spento all 'ospedale de L'Aquila dove era ricoverato da qualche tempo.

Docente del liceo classico in pensione, storico e partecipe collaboratore del Centro Nazionale di Studi Dannunziani e dell'Istituto di Studi Crociani per oltre trent'anni, con Ivanos Ciani collaborò alla realizzazione dei documentari "Con D'Annunzio attraverso l'Abruzzo" e "Con D'Annunzio in Grecia".

Ai suoi familiari il presidente del Centro Nazionale di Studi Dannunziani e dell'Istituto di Studi Crociani Edoardo Tiboni ha espresso tutto il suo cordoglio.