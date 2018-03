Fornisce per otto volte false generalità, arrestato romeno

CRONACA. GIULIANOVA. La polizia di Teramo e di Pescara ha arrestato a Giulianova, P. O. F. trentatreenne romeno domiciliato a Francavilla al Mare. Fermato per un controllo stradale, agli agenti ha fornito i documenti di identità personale scrivendoli su un foglio. Sperando di non essere notato, ha gettato tra le erbacce una patente di guida palesemente falsa ed intestata ad un nominativo diverso da quello fornito alla polizia. Accompagnato in questura è stato accertato che si trattava di un pluripregiudicato, con numerosi precedenti per gravi reati contro il patrimonio e la persona. Ora si trova in carcere a Teramo.