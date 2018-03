Guardia di Finanza: cambio al vertice del comando regionale Abruzzo

CRONACA. ABRUZZO. Il generale Nunzio Antonio Ferla, destinato a Napoli quale Comandante Regionale Campania, lascia l’incarico dopo due anni, arco temporale che ha visto il Comando Regionale Abruzzo conseguire brillanti risultati su tutti i fronti operativi. Al suo posto subentra Francesco Attardi proveniente dal Comando Regionale Trentino Alto Adige che ha rivestito importanti incarichi tra i quali: Comandante del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie e, con il grado di Generale di Brigata, ha comandato l’Accademia, la Scuola di Applicazione del Corpo, il Comando Tutela Finanza Pubblica.

E’ laureato in Scienze politiche, in Economia e Commercio ed in Scienza della Sicurezza Economica e Finanziaria, ha conseguito presso l’Università Lumsa di Roma il diploma al Master Universitario di II° livello in Management pubblico e comunicazione di pubblica utilità, è titolato del Corso Superiore di Polizia Tributaria, ha frequentato la 58^ sessione dell’Istituto Alti Studi per la Difesa (IASD) del Ministero della Difesa, è iscritto all’Albo Ufficiale dei Revisori Contabili, è iscritto all’Albo dei Giornalisti del Lazio e Molise – elenco Pubblicisti - ed è componente del Comitato Scientifico della Rivista della Guardia di Finanza.