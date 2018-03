La prima uscita pubblica di “Maramè” al Foro di Francavilla

TEATRO. FRANCAVILLA. Venerdì 6 luglio la Associazione Teatrale MARAME' organizza alle ore 21, 15 presso largo della Chiesa Angeli Custodi, Naz. Adriatica Francavilla Foro, lo spettacolo “ La hatte di Margherite.. prime piagne e dope rite“, commedia in due atti in vernacolo abruzzese scritta da Vittorina Castellano, per la regia di Nadia Cristina Di Naccio. L’evento si inserisce nell’ambito delle festività “Foro in festa” organizzate dall’Associazione Angeli Custodi.

Si tratta della prima uscita pubblica per questo neonato gruppo teatrale i cui componenti si sono cercati e conosciuti per caso , su iniziativa di Raffaele D’ Amario , che ha creato le premesse per

questo incontro, sulla condivisa traccia della voglia di provare a fare teatro, rovistando nel baule dei ricordi e delle radici comuni.

Il 29 luglio lo spettacolo si terrà invece al Porto Turistico Pescara per la Rassegna Estatica.