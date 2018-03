L’Aquila, divieto vendere alcol ai minori di 16 anni

CRONACA. L’AQUILA. Il sindaco dell’Aquila Massimo Cialente ricorda il divieto di somministrare bevande alcoliche ai minori di sedici anni e l’ordinanza del settembre scorso con la quale si vieta la vendita per asporto di bevande in bottiglie o in bicchieri di vetro dalle ore 21.30 e fino all’orario di chiusura dei pubblici esercizi. Ai contravventori verranno applicate sanzioni dai 25 ai 500 euro.