Incidenti lavoro: giovane batte la testa, è grave

PESCARA. Un 24enne di Pianella e' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara.

Il giovane si trova nel reparto di Neurochirurgia dove è stato portato d’urgenza a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata.

S.P., queste le iniziali del suo nome, era impegnato a montare il parquet in un complesso che si trova in via Matrino, a Citta' Sant'Angelo. Mentre stava scendendo le scale per raggiungere forse il suo mezzo e prelevare qualcosa e' improvvisamente caduto battendo la testa. Questa la prima ricostruzione fornita dai carabinieri della compagnia di Montesilvano, intervenuti sul posto (coordinati dal capitano Enzo Marinelli). Il 24enne lavora in proprio.