Uscito dopo la partita dell’Italia, anziano ritrovato morto

PESCARA. E' stato trovato morto l'anziano scomparso ieri sera nel pescarese. Modesto Patricello, 76 anni, di Piccianello, e' stato individuato in fondo a una scarpata di pochi metri da una squadra di volontari di Protezione civile e dall'unita' cinofila che stavano partecipando alle ricerche.

Il rinvenimento e' avvenuto in localita' Piane di Piccianello. E' possibile, per i carabinieri, che l'anziano abbia avuto un malore o sia inciampato.

Le ricerche erano cominciate ieri sera e proseguite questa mattina le ricerche di un uomo di 76 anni di Piccianello (Pescara), scomparso improvvisamente. L'uomo si e' allontanato dalla sua abitazione nel centro di Piccianello dopo la partita Italia - Spagna. Voleva passeggiare un po' in zona, come fa tutte le sere, ma non ha fatto rientro a casa, per cui il figlio ha lanciato l'allarme ai carabineri.