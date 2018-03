Ad Atri e Carsoli wifi gratis per strada

INTERNET. ATRI. Da venerdì 29 giugno è possibile connettersi in tutta libertà, senza sostenere nessun costo, in alcune zone di Atri e Casoli. In villa comunale, piazza duomo, piazza duchi D’Aquaviva, e piazza S. Maria di Casoli è possibile connettersi al servizio di wifi free zone: una volta effettuata la connessione alla rete con un proprio dispositivo autonomo (pc o simili) l’utente verrà condotto su un sito dove gli sarà richiesto il numero di telefono e la compilazione di un format conoscitivo. Al termine delle semplici operazioni ognuno otterrà tramite sms la password segreta sul proprio cellulare: si può usufruire del servizio di connessione in maniera gratuita 2 ore al giorno.