Manoppello e Alanno, oggi al via lavori per un milione e 390mila euro

CRONACA. MANOPPELLO. Prenderanno il via lunedì i lavori di riqualificazione e completamento delle aree industriali e artigianali di Manoppello e Alanno, appaltati di recente dalla Provincia per un importo di un milione e 390 mila euro. Il presidente della Provincia Testa, con il presidente del Consiglio provinciale Giorgio De Luca e gli assessori Roberto Ruggieri e Andrea Faieta hanno incontrato i responsabili della ditta che si occuperà dei lavori, da concludere entro l'anno. «In queste zone - ha commentato Testa - non ci sono infrastrutture ma si tratta di aree in forte espansione e destinate alla crescita per cui l'intervento appare quanto mai opportuno. Tra l'altro da Manoppello Scalo si arriverà alla strada per l'interporto per cui le opere che si stanno per avviare risultano ancora più strategiche».