Lavori abusivi, denunciati due balneatori

CRONACA. GIULIANOVA. La Guardia costiera di Giulianova ha denunciato due titolari di stabilimenti balneari e tre imprese esecutrici di lavori di riqualificazione-integrazione dei servizi di spiaggia per strutture ricettive ed del relativo direttore dei lavori-progettista. Gli illeciti riscontrati si riferiscono sia all’occupazione abusiva che all’innovazione non autorizzata di opere non contemplate nel titolo concessorio, perpetrata all’interno del proprio stabilimento balneare.

L’attività di controllo e repressione lungo tutto il litorale provinciale, già intrapresa in occasione dell’avvio dell’operazione “Mare sicuro” - ha reso noto l’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova, comandato dal tenente di vascello Sandro Pezzuto - continuerà ancora ed in maniera più serrata nei prossimi mesi estivi, per verificare il corretto utilizzo del demanio marittimo e delle attività che su di esso si svolgono, sia in mare che a terra, con particolare riguardo alla salvaguardia ambientale ed alla sicurezza della vita umana in mare.